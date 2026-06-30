Antonio Silva-Milan, l'affare si complica: il Benfica non vuole cedere il suo difensore

Il Benfica, però, non ha la minima intenzione di cederlo, nonostante il contratto del centrale sia vicino alla scadenza (2027) e trattenerlo controvoglia significherebbe andare incontro a una svalutazione quasi certa, rischiando addirittura di perderlo a parametro zero. Ecco perché la dirigenza del club portoghese ha già incontrato l'entourage del giocatore per spingerlo al rinnovo. Al momento, poi, non risultano contatti diretti tra il Benfica e il Milan, che si è mosso soltanto con l'agente di Antonio Silva. Ecco perché la trattativa è tutt'altro che semplice.