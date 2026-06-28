Antonio Silva, il Cannavaro portoghese alla ricerca di rivincite con la maglia del Milan

Non è stato convocato per il Mondiale, ma questa non deve essere considerata una diminutio per un difensore che ha dimostrato in questi anni di essere altamente competitivo sia a livello di campionato portoghese sia in campo internazionale. Con i colori del suo Paese ha giocato 20 volte, le ultime due nelle amichevoli di marzo contro Messico e Stati Uniti. Le prestazioni non hanno convinto il CT Roberto Martinez, che pure lo ha tenuto sotto osservazione per tutta l'ultima fase della Primeira Liga, quando ha ritrovato un posto da titolare nel Benfica. Ha pagato una prima parte di stagione incerta, tra qualche acciacco fisico e alcune incomprensioni con José Mourinho. In stagione ha totalizzato 25 presenze, 1 gol e 1 assist in campionato, 6 presenze in Champions League. Ma ormai è tutto passato e il centrale di Viseu è pronto a mettersi a disposizione del Milan e del suo nuovo allenatore Ruben Amorim.