MANOVRE ROSSONERE

Amorim riparte dallo Sporting Lisbona: c'è Pedro Gonçalves per il dopo-Leao

Dopo Gonçalo Ramos, il nuovo tecnico rossonero mette nel mirino un altro giocatore portoghese

22 Giu 2026 - 08:36
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Con in mano buona parte delle decisioni di mercato, come da nuovo organigramma del club, Amorim sta poco alla volta individuando i rinforzi giusti per il suo Milan. Così, dopo aver messo gli occhi su Gonçalo Ramos, in uscita dal Psg, il nuovo tecnico rossonero, scrive il quotidiano portoghese Record, vorrebbe convincere lo Sporting Lisbona a cedergli Pedro Gonçalves, altro attaccante ma con caratteristiche più da esterno che sembra sulla carta adatto a prendere il posto di Rafa Leao. E la questione non è affatto marginale, perché a entrate onerose (Gonçalo Ramos costa circa 40 milioni e Pote, così è chiamato Gonçalves, ne vale una trentina) devono corrispondere uscite altrettanto significative. Quindi da una parte quella di Santi Gimenez, che piace all'Orlando City, e quella, ovviamente, di Leao, per il quale sembra più che probabile un futuro in Premier. 

Ma Pedro Gonçalves, dicevamo. Pote è un centrocampista offensivo, di piede destro, in grado di giocare sia da trequartista puro che da esterno d'attacco. Fisicamente brevilineo (è alto 1,73), ha nella rapidità e nel dribbling le sue qualità principali. Possiede un ottimo tiro dalla distanza e una notevole precisione nelle conclusioni da fuori area, sa inserirsi senza palla, ha ottima visione di gioco e un piede educato per i calci piazzati, da anni una lacuna importante nella rosa del Milan.

Non mancano i gol nelle sue statistiche: 13 nell'ultima stagione, cui vanno aggiunti 8 assist in 27 partite. Insomma, il giocatore potrebbe essere molto utile al Diavolo e ad Amorim, ma convincere lo Sporting Lisbona, cui è legato da un contratto fino al 2030, non sarà affatto facile. Il mercato del Milan è però appena cominciato e l'unica certezza, al momento, è che parlerà portoghese. O, almeno, queste sembrano le intenzioni di Amorim. 

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