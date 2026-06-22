Amorim riparte dallo Sporting Lisbona: c'è Pedro Gonçalves per il dopo-Leao

Ma Pedro Gonçalves, dicevamo. Pote è un centrocampista offensivo, di piede destro, in grado di giocare sia da trequartista puro che da esterno d'attacco. Fisicamente brevilineo (è alto 1,73), ha nella rapidità e nel dribbling le sue qualità principali. Possiede un ottimo tiro dalla distanza e una notevole precisione nelle conclusioni da fuori area, sa inserirsi senza palla, ha ottima visione di gioco e un piede educato per i calci piazzati, da anni una lacuna importante nella rosa del Milan.