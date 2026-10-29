Agkatsev e il retroscena sulla Juve: "L'interesse era concreto, spero nel mercato di gennaio"

"È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente". Nel corso di una diretta al canale YouTube “Nobel”, Stanislav Agkatsev, portiere classe 2002 del Krasnodar, ha svelato un retroscena di mercato in salsa bianconera: "Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l’andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine. L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora".