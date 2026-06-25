Amorim chiama Leao e a Casa Milan si pianifica il mercato

Ruben Amorim si sta calando nel mondo Milan. Una delle prime mosse del neo tecnico rossonero è stata contattare telefonicamente alcuni calciatori del Diavolo. Tra i primi a cui ha telefonato c'è Rafa Leao. Una breve chiamata di cortesia in cui si è rimandata ogni decisione a dopo il Mondiale. Un passaggio comunque importante: Amorim ha voluto far capire a Rafa che per lui è uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo. Vederemo se basterà a cambiare le volontà, espressa abbastanza chiaramente e in più di un'occasione dal 10 rossonero, di lasciare Milano. Il portoghese, dagli Usa, aveva usato parole al miele per Amorim: "So che è molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore"