Allegri chiama Rabiot: "Vieni al Milan?". Il francese apre

Un centrocampista se ne va, Tijjani Reijnders è praticamente del Manchester City, e un altro ne arriva, per Luka Modric è questione di giorni. Ma guai a pensare che le manovre in mediana siano già finite per il Milan che, anzi, sta studiando almeno un altro colpo. Il profilo di Samuele Ricci non va messo in disparte, la trattativa col Torino va avanti da mesi, e in quel ruolo piace pure Nicolò Rovella della Lazio ma, fosse per Massimiliano Allegri, probabilmente vincerebbe il terzo nome: Adrien Rabiot.