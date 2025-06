Reijnders-Manchester City, ci siamo: accordo da 70 milioni

Tijjani Reijnders lascia il Milan. Dopo sole due stagioni in maglia rossonera, il centrocampista olandese è pronto a cominciare una nuova avventura e lo farà con la maglia del Manchester City, come anticipato da SportMediaset negli scorsi giorni. Nelle ultime ore le due società hanno di fatto finalizzato l'accordo per il trasferimento per una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro, bonus inclusi (in Inghilerra si parla di un'operazione da 55 milioni di parte fissa più bonus). Nell'ultima e complicata stagione per il Milan, Reijnders è stato una delle poche note positive, tanto da chiudere l'annata con 15 gol e 5 assist all'attivo.