Milan, è fatta per Modric: visite mediche a inizio settimana

Questa volta i passi sono stati fatti nel modo migliore: prima il ds, poi l'allenatore, ora la squadra. Tutto nel giro di pochissimi giorni perché, a quanto pare, l'idea della dirigenza rossonera è quella di consegnare gran parte della nuova rosa a Massimiliano Allegri per il raduno di inizio luglio. E la nuova rosa sarà decisamente diversa da quella delle ultime stagioni. Partiamo dalle questioni più imminenti: Luka Modric diventerà il primo acquisto di Igli Tare che nelle ultime ore ha raggiunto il giocatore nel ritiro della Croazia per fargli mettere nero su bianco. A inizio della prossima settimana il croato è atteso a Milano per le visite mediche: il giorno giusto potrebbe essere già martedì (in alternativa mercoledì), dato che lunedì Modric è impegnato nella sfida della sua Croazia con la Repubblica Ceca. Per lui pronto un contratto di un anno, con opzione per un altro, da quasi 4 milioni di euro a stagione. Se Modric sarà il primo a entrare, Reijnders è il primo a partire. L'accordo è fatto: il City verserà nelle casse del Milan 70 milioni di euro, bonus inclusi (anche se in Inghilterra parlano di 55 più bonus, ndr), una cifra importante che permetterà di mettere una toppa a un bilancio appesantito dalla mancata qualificazione in Champions lasciando spazio per il mercato.