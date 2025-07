Il Sunderland guarda in Italia per rinforzare il reparto difensivo. Nel mirino del club inglese, impegnato nella Premier League, è finito Lucumì, difensore del Bologna che si sarebbe visto arrivare una proposta da 22 milioni di euro più bonus. I felsinei non hanno chiuso alla cessione ma si aspettano presto un rilancio con una proposta superiore.