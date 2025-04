Abraham 'oscura' Gimenez, il Milan valuta di acquistarlo: le incognite e il fattore Saelemaekers

Considerato dai più solo di passaggio, Tammy Abraham si sta rivelando una delle poche certezze in un Milan che sembra avere la testa già alla prossima stagione. L'inglese, che per la prima volta dopo tre anni è riuscito a tornare in doppia cifra (sono dieci i gol in tutte le competizioni a cui vanno aggiunti cinque assist) ha oscurato Santiago Gimenez, il grande acquisto del mercato del gennaio, adesso appannato e alle prese con qualche acciacco fisico.