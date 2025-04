Milan, Gimenez ancora a parte sotto lo sguardo di Ibra. Walker si frattura il gomito: operato

A tre giorni dalla sfida di venerdì sera contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, il Milan questa mattina è sceso in campo al centro sportivo di Milanello per una nuova sessione di allenamento. Presenti alla seduta anche i dirigenti Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Tre i giocatori che hanno svolto allenamento a parte, tra cui Santiago Gimenez che sente ancora dolore al fianco, motivo della sostituzione contro la Fiorentina. Non c'è stato bisogno di fare ulteriori esami o risonanze ma in casa Milan prevale la cautela. Da capire se mercoledì il messicano si aggregherà al resto del gruppo. Sempre ai box Ruben Loftus-Cheek, in recupero dall'appendicite acuta accusata poche ore prima della sfida cont il Napoli, ed Emerson Royal, out da gennaio.