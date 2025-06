Idea Loftus-Cheek per la Lazio: lo vuole Sarri

La Lazio ha messo Ruben Loftus-Cheek in cima alla lista dei possibili innesti a centrocampo nella sessione estiva di calciomercato. La società del presidente Lotito vorrebbe fare un tentativo per regalare a Maurizio Sarri il suo pupillo. L'inglese è stato calciatore del nuovo tecnico biancoceleste ai tempi del Chelsea nella stagione 2018/2019. Il classe 1996 giocò 40 partite tra tutte le competizioni realizzando 10 gol e 5 assist e insieme hanno vinto l'Europa League. Sarri lo vorrebbe a sua disposizione nella sua seconda avventura sulla panchina della Lazio, lo ha rivelato Sky Sport. Il trasferimento nella Capitale rappresenterebbe per Loftus-Cheek un'opportunità per rilanciarsi dopo una stagione difficile al Milan funestata dagli infortuni, in cui è sceso in campo 28 volte ma in poche occasioni da titolare.