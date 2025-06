La Lazio punta a rinforzare l'attacco e per farlo sarebbe pronta a mettere gli occhi su Mathias Kvistgaarden, 23enne in forza al Brøndby. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport rappresenterebbe il giocatore ideale per Maurizio Sarri considerato anche la somiglianza con il gioco di Dries Mertens.