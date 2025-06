Il Monaco pensa a Pogba: il francese non gioca da quasi due anni

Paul Pogba è finito nel mirino del Monaco. Dopo la squalifica di un anno e mezzo per doping l'ex centrocampista della Juventus può tornare in campo e tra le squadre interessate al francese c'è il Monaco. Il club monegasco entra così nella corsa al "polpo", che piace anche al Marsiglia come confermato dal presidente Longoria. Pogba non scende in campo dal 3 settembre del 2023, quando con la maglia della Juventus entrò dalla panchina a mezz'ora dalla fine nella trasferta di Empoli. Dopo le voci di un possibile trasferimento in MLS, Pogba è diventato uomo mercato soprattutto in Ligue 1 e potrebbe tornare in campo in patria due anni dopo l'ultima partita ufficiale.