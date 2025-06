Nico Williams supera Leao nella lista del Bayern

Il Bayern Monaco vuole aggiungere una freccia sulla sinistra. I Bavaresi stanno cercando un giocatore rapido e abile nell'uno contro uno. Identikit che aveva portato a Rafa Leao per cui però il Milan chiede più di 100 milioni. E allora le attenzioni di Kompany si sarebbero spostate su un altro grande esterno: Nico Williams. Lo spagnolo dell'Athletic costa molto meno del portoghese (ha una clausola rescissoria da 58 milioni) ed è anche più giovane. Il problema per strappare Nico ai baschi sarà l'accordo sullo stipendio con il Bayern: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'accordo con il giocatore potrebbe non essere scontato. Ma il Bayern ha messo il classe 2002 molto alto nella sua lista degli obiettivi, tanto che i dirigenti bavaresi avrebbero già incontrato più volte l'entourage dello spagnolo.