Il City mette le mani su Nypan, ultimo gioiello della scuola norvegese

Il Manchester City contiua a comprare. Dopo gli arrivi di Reijnders, Cherki e Ait-Nouri il mercato dei Citizens si arrichisce con un nuovo gioiello: Sverre Nypan. Centrocampista classe 2006, Nypan è considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Il City ha trovato un accordo con il Rosenborg, club che deteneva il cartellino del ragazzo, per una cifra intorno ai 15 milioni. Ora il piano di Guardiola per l'ultimo talento della scuola norvegese è spedirlo in prestito almeno per una stagione per permettergli di giocare con continuità e crescere: il Girona, squadra in orbita City group, è tra le favorite per accogliere il giovane norvegese.