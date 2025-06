L'Atalanta accelera per il riscatto di Kossounou dal Bayer Leverkusen: contatti intensi

L'Atalanta lavora per riscattare Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen. Il difensore ivoriano è arrivato a Bergamo la scorsa estate in prestito oneroso a 5 milioni e le parti stanno lavorando per trovare l'intesa sul riscatto. La scorsa estate le società concordarono la cifra di 25 milioni di euro incluse le commissioni e le varie percentuali. Nel 2024/2025 il classe 2001 ha giocato 23 partite realizzando 2 assist, ma la sua stagione è stata condizionata dall'infortunio che lo ha tenuto fuori da gennaio a metà aprile.