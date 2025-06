L'Atalanta pensa a rafforzare l'attacco soprattutto in caso di addio di Mateo Retegui e Ademola Lookman e per farlo ha deciso di puntare su due attaccanti dal pedigree europeo. La prima scelta rimane Igor Paixao del Feyenoord, già nel mirino del Napoli, a cui segue quello di Adam Daghim del Salisburgo come riportato da Calciomercato.com.