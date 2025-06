Gala, sfida alla Juve per David: è lui l'alternativa a Osimhen

Il Galatasaray sogna ancora il ritorno di Victor Osimhen a Istanbul. Dopo una stagione vissuta in prestito da assoluto protagonista in giallorosso, la permanenza a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano è il grande sogno del Gala per quest'estate. Le tante pretendenti per Osimhen obbligano la dirigenza turca a valutare le alternative e il nome che piace maggiormente è quello di Jonathan David. L'attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille è uno degli obiettivi della Juventus in caso di partenza di Dusan Vlahovic, con i bianconeri che dovranno fare i conti anche con la concorrenza del Gala per il centravanti classe 2000.