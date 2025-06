Napoli, secondo colpo dopo De Bruyne: ufficiale Marianucci

Due colpi in poco più di 24 ore per il Napoli, che dopo aver accolto Kevin De Bruyne nella giornata di ieri ha da poco ufficializzato l’acquisto di Luca Marianucci. Il difensore classe 2004 si è messo in mostra con la maglia dell’Empoli e il Napoli lo ha subito preso, anticipando la concorrenza delle altre big di Serie A. Questo il comunicato ufficiale della società partenopea, che segue il classico post del presidente De Laurentiis sui social con scritto “Benvenuto Luca”: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall'Empoli F.C. Il difensore italiano vestirà la maglia azzurra a partire dal prossimo primo luglio”.