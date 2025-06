Si separano le strade di Leonardo Colucci, tecnico della Primavera del Bologna, e del club emiliano. Lo comunica in una nota la società rossoblù. "Subentrato sulla panchina rossoblù il 14 gennaio 2025, il tecnico ha condotto la squadra alla salvezza, ottenuta al playout vinto 1-0 contro l'Empoli", ricorda il Bologna, che "ringrazia Colucci per il lavoro svolto con passione e professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".