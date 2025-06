Il Fenerbache e Mourinho sognano in grande: obiettivo Neymar

José Mourinho sogna in grande con il suo Fenerbache. Infatti, secondo quanto riferisce il media turco Fanatik, il tecnico portoghese e il club avrebbero messo nel mirino un colpo sorprendente per la prossima stagione: Neymar. L'attaccante brasiliano è ritornato da poco al Santos ma stra trovando poco spazio a causa dei continui problemi fisici, ultimo dei quali la positività al Covid 19. O' Ney difficilmente lascerà il club brasiliano, ma, secondo i media turchi, ci sarebbe una clausola attivabile per liberarsi a zero in caso di chiamata di un club euorpeo.