Il Napoli continua a lavorare per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione e uno dei reparti interessati è senza dubbio la difesa. Come riportato da Il Mattino, l'obiettivo numero 1 rimane Sam Beukema del Bologna, mentre passano in secondo piano i nomi di Pietro Comuzzo, fresco di rinnovo con la Fiorentina, e Oumar Solet, implicato in vicende extracalcistiche.