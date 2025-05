Kumbulla sul futuro: "Il rapporto con la Roma è ottimo, ma..."

"L’unica certezza è il ritorno nella Capitale. Poi si vedrà, al momento non c’è nemmeno l’allenatore...". Marash Kumbulla, difensore di proprietà della Roma in prestito all'Espanyol, ha parlato del suo futuro in una lunga intervista a gazzetta.it: Federico Balzaretti mi chiama sempre, è anche venuto qui a vedermi qualche volta. Il rapporto con la società è ottimo. Poi è chiaro, tutto dipende dal tecnico. Però ci sarà tempo, ora non ci penso tanto, la cosa importante è che io abbia trovato continuità, sto bene fisicamente e ho giocato tanto".