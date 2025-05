Tare: "Il Milan un obiettivo per tutti, sarebbe un onore"

Igli Tare non si nasconde: "Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore". L'ex dirigente della Lazio, ora senza contratto, è tra i candidati più forti al ruolo di ds del club rossonero anche se, parole del CEO Furlani, non è stata ancora presa una decisione in tal senso.