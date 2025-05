Da Tudor a Vlahovic fino a Giuntoli e Osimhen: le incognite della Juve agitano il finale di stagione

Di certo, al momento, si sa solo che Dusan Vlahovic non sarà al centro del prossimo attacco bianconero. La distanza tra quanto richiesto dal procuratore e l'offerta della Juve per il rinnovo di un contratto che scade l'anno prossimo, è troppo ampia e i bianconeri non hanno intenzione di perderlo a parametro zero nel 2026. C'è tanto da lavorare ed è tempo di decisioni importanti per riportare la Juventus nella élite del calcio italiano ed europeo. Questo è il motivo per cui John Elkann ha deciso di muoversi in prima persona per prendere delle decisioni, anche dolorose, in vista della prossima stagione.