Lo scontro tra il Psg e Mbappé porta a Napoli: Al Khelaifi punta Osimhen

© Getty Images

Le frizioni tra il Psg e Mbappè da Parigi arrivano fino a Napoli e "spaventano" i tifosi azzurri. Meno, o forse per nulla, il presidente De Laurentiis. Perché? Semplice. Se l'attaccante francese non ricucirà il rapporto con il suo club e accetterà di rinegoziare il prolungamento di contratto, sarà messo sul mercato: il presidente Al Khelaifi è stato chiaro, Kylian non se ne andrà a parametro zero l'anno prossimo. Per quanto la valutazione di Mbappè sia vicina ai 200 milioni, gli acquirenti nel caso non mancheranno: Real e Liverpool, così scrivono a Parigi, sono pronte a tutto. E qui, allora, entra in gioco il Napoli, anzi, entra in gioco Osimhen visto come erede perfetto del fuoriclasse transalpino. Ecco perché le scosse telluriche francesi si fanno avvertire anche molto più a sud.