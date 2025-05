Alessandro Buongiorno racconta il no alla Juventus: "Non potevo tradire la mia storia"

Una decisione non facile, ma che per certi versi è stata influenzata dall'incontro con Antonio Conte, avvenuto quasi per casualità lo scorso 6 giugno: "L'incontro è del tutto casuale, ma scatta subito qualcosa. Lo so, può essere difficile crederlo. Il ct Spalletti ci dà un giorno di riposo prima degli Europei e, così, organizzo una serata in un ristorante di Torino: siamo una decina, il cameriere mi avvicina: 'Ale c’è il tuo nuovo mister nell’altra sala' - ha raccontato Buongiorno -. Che il Napoli mi volesse non era un mistero, ma, io, era la prima volta che parlavo con Conte. Non è un luogo comune: ti entra nella testa per come lavora, per i consigli che ti dà, per le motivazioni che riesce a tirarti fuori".