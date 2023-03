Brasile, presidente della federcalcio: "Ancelotti grande tecnico, lo ammiro"

PANCHINA VERDEORO

Ednaldo Rodrigues: "Non ha bisogno di presentazioni, è un grande allenatore. Ha raggiunto tanti successi e mi auguro che possa raggiungerne ancora"

© Getty Images Carlo Ancelotti è sempre più vicino alla panchina del Brasile. Dopo le dichiarazioni di Ederson e Rodrygo sul tecnico italiano, anche il presidente della federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues ha dato la sua "benedizione" a "Carletto". "Ancelotti è molto rispettato dai giocatori, non solo da Ronaldo e Vinicius, ma da tutti quelli che sono stati allenati da lui - ha spiegato -. Lo ammiro molto sia per la sua onestà, che per la sua costanza". "Non ha bisogno di presentazioni, è un grande allenatore - ha aggiunto -. Ha raggiunto tanti successi e mi auguro che possa raggiungerne ancora".

Vedi anche Mercato Ancelotti-Real, futuro in bilico: lui è attratto dal Brasile, i Blancos da Raul

Parole che confermano il feeling tra l'ambiente verdeoro e l'allenatore italiano in vista della scelta definitiva per il ruolo di commissario tecnico e sembrano disegnare uno scenario piuttosto chiaro nei prossimi mesi. Dopo l'addio di Tite, la Seleção al momento è stata affidata a interim a Ramon Menezes, ma a giugno potrebbe arrivare la svolta per ufficializzare la scelta sulla nuova guida tecnica. Chiusa la stagione, infatti, a quel punto Ancelotti potrebbe salutare il Real Madrid e iniziare una nuova sfida sulla prestigiosa panchina del Brasile.