Napoli, Hoeness attacca: "Chieste cifre fuori logica per Osimhen"

Il dirigente tedesco ha commentato quanto richiesto dagli azzurri per il bomber, lamentando una corsa al rialzo eccessiva

© Getty Images "Con Osimhen potremmo programmare quasi per 10 anni. Le aspettative di incasso che ha il suo club sono però fuori da ogni logica. Il Bayern non fa operazioni del genere" ha detto il dirigente del Bayern Monaco Uli Hoeness in merito al possibile interessamento per il centravanti nigeriano. I bavaresi sono alla ricerca di una punta dopo il soffertissimo addio di Robert Lewandowski, e i nomi sono numerosi.

Non solo Osimhen, troppo costoso a quanto dice Hoeness, ma anche e soprattutto Harry Kane. La trattativa con il Tottenham è però complicatissima, perché il modo di agire del Bayern ha scatenato la furia di Daniel Levy, disposto a tutto pur di non venderlo ai tedeschi nonostante la comunicata volontà di trasferirsi del giocatore. Tuchel, infatti, avrebbe scavalcato la dirigenza londinese parlando direttamente con il giocatore incontrato nel suo appartamento.

Hoeness ne ha avute anche per l'operazione-Kane: "Ha 29 anni e sarebbe un'opzione costosa. Ma è evidente che ci aiuterebbe immediatamente. Si inserirebbe molto bene da noi, sarebbe una garanzia. Sa segnare di destro, di sinistro e di testa, è completo. Un colpo come quello di Kane ci farebbe correre pochi rischi e ci darebbe grandi opportunità. Sono 10 anni che dimostra di essere un attaccante mondiale, capace anche di innescare i compagni. Porterebbe qualità ed esperienza. Io sono uno dei nove membri del board e se gli altri otto dicono che sarà comprato, allora sarà comprato. Così è in una democrazia. Ma ho detto che per i costi un simili trasferimento sarebbe folle."

