Psg, Al-Khelaifi mette in vendita Mbappé: "Non andrà mai via a parametro zero"

LE PAROLE

Il presidente dei parigini apre l'asta per il fuoriclasse francese: "Se vuole restare deve rinnovare"

Nasser Al-Khelaifi mette di fatto sul mercato Kylian Mbappé. Nel corso della conferenza di presentazione di Luis Enrique il presidente del Psg ha parlato del futuro del fuoriclasse francese, aprendo le porte a un suo trasferimento nel mercato estivo: "La nostra posizione è chiara, se vuole rimanere deve firmare il rinnovo di contratto (cosa che l'attaccante ha ribadito più volte di non voler fare, ndr). Non permetteremo che il miglior giocatore del mondo vada via a parametro zero. Lui aveva detto che non avrebbe lasciato Parigi gratuitamente, se ha cambiato idea non è colpa mia".

Le dure parole di Al-Khelaifi hanno scatenato i media spagnoli, visto che Mbappé è da tempo l'obiettivo numero del Real Madrid. La situazione d'altronde è chiara: il giocatore non vuole esercitare l'opzione a suo favore per il prolungamento fino al 2025, ma in Qatar non hanno nessuna intenzione di attendere la scadenza e vogliono monetizzare. Resta da capire quali siano le basi economiche per la trattativa. Qualche tempo fa si era parlato di 200 milioni più 50 di bonus in caso di vittoria del Pallone d'Oro, una cifra mostruosa anche per il Real, specialmente per un giocatore che potrebbe essere messo sotto contratto gratuitamente già da gennaio.

