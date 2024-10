Dopo le recenti dichiarazioni su un suo possibile ritorno in campo in Serie A, Francesco Totti non fa retromarcia e anzi rincara la dose: "Ci sto pensando, la testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce… - ha dichiarato il Pupone a margine della tappa di Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) - Non è uno scherzo, ho preso tutto seriamente, ci sono una o due squadre. Vediamo cosa succederà, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà".