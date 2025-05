Como, 'allarme' Fabregas: "Quando andrò via..."

Dopo l'ottima stagione sulla panchina del Como il nome di Cesc Fabregas è sul taccuino di tanti top club italiani ed europei per la prossima stagione e dopo la vitoria col Cagliari è stato lo stesso tecnico ad aprire a un possibile addio: "Ovviamente c'è un lato emotivo, non lo posso negare. Succeda quel che succeda io ringrazierò per sempre quello che mi ha dato la società, sono orgoglioso di quello che si sta creando intorno a Como. Io voglio andar via di qui lasciando un'eredità, l'importante è che chi viene dopo di me ritrovi una grande società, con ragazzi preparatissimi. Una cultura del lavoro spettacolare. Vorrò lasciare questo al Como, poi io sono molto contento e legato a tutti, molto coinvolto anche sul futuro. Quando arriverà il momento si dirà qualcosa. Come la sto dicendo sembra un passo d'addio? No, l'ho detto sempre questo. Quando andrò via, spero che dicano: 'Wow'".