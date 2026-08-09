Colpo di scena Banda: futuro in Libia? Il Lecce chiama la Fifa

Di fronte all'ipotesi di un blitz dell'Al Swehli per tesserare il calciatore senza il nullaosta della società titolare del cartellino, la reazione del presidente Saverio Sticchi Damiani è stata immediata e perentoria. Il Lecce ha inviato una comunicazione ufficiale d'allarme e contestazione a tutti gli organi di governo competenti: Fida e Caf (Confederazione Africana del Calcio), ma anche Figc e Coni (con segnalazione diretta al presidente Malagò) e le Federcalcio di Zambia e Libia.