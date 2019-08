Lecce su Adebayor e Mitroglou, il ds Meluso: "Non escludo niente"

Il Ferragosto è bollente in Salento e le trattative per il reparto avanzato del Lecce si stanno intensificando dopo il tramonto dell'affare Burak Yilmaz. Il direttroe sportivo dei giallorossi Mauro Meluso ha lasciato aperto ogni porta aperta dai giornalisti: "Adebayor? Mitroglou? Non escludo niente, mentre non mi interessa Choupo-Moting". Intanto dovrebbe arrivare Farias dal Cagliari: "Siamo in fase avanzata, speriamo di chiudere in fretta".