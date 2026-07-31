Lecce

Banda, l'amico spiega: "Non sa leggere l'italiano, il Lecce ne ha approfittato"

Dopo giorni di preoccupazione, il club pugliese ha scoperto che il giocatore ha scelto consapevolmente di non rispondere a messaggi e chiamate. L'amico svela le sue ragioni

31 Lug 2026 - 09:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

È ormai un vero e proprio scontro frontale quello tra il Lecce e Lameck Banda. L'esterno offensivo dello Zambia ha deciso di non presentarsi alle visite mediche e di saltare l'inizio del ritiro, rimanendo nel suo Paese d'origine e ignorando del tutto i tentativi di contatto da parte della società salentina, che ha multato il giocatore ed è pronta ad adire le vie legali.

I motivi della rabbia

 Alla base della protesta del giocatore ci sarebbe una forte irritazione per la gestione del suo contratto. Il Lecce ha infatti esercitato una clausola di prolungamento unilaterale fino al 2027 per l'accordo che sarebbe altrimenti scaduto lo scorso 30 giugno. Una mossa che ha fatto sfumare il suo passaggio a parametro zero ai sauditi dell'Al-Fateh.

A far luce sulla posizione del calciatore ci ha pensato la testata zambiana BolaNews, che ha raccolto le dichiarazioni di un amico intimo di Banda: "Lameck non è contento di come il Lecce si è comportato con lui. Ha fatto tanti sforzi per il club, ma il suo contratto non è stato gestito nel modo giusto. Nessuno gli ha comunicato che l'accordo con il Lecce sarebbe stato prolungato fino al 2027, gli hanno fatto firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Si stanno approfittando della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese. Lameck merita un trattamento migliore."

La reazione del Lecce

 Mentre sui social l'attaccante ha mostrato le prime tracce di sé — pubblicando alcune stories su Instagram che lo ritraggono durante un allenamento individuale al chiuso —, la dirigenza salentina ha già preso i primi provvedimenti e dopo la prima multa per l'assenza ingiustificata agli allenamenti, la posizione del giocatore rischia di aggravarsi ulteriormente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il Lecce, accertatosi che Banda sta bene e sta volutamente ignorando i messaggi della società, sarebbe pronto ad adire le vie legali rivolgendosi al Collegio Arbitrale chiedendo la decurtazione dello stipendio e presentando anche una richiesta di risarcimento danni per tutelare l'immagine del club e il deprezzamento del valore di mercato del cartellino.

Leggi anche

Lecce, rintracciato Banda: sta bene ma non vuole tornare in Italia. Spuntano i video degli allenamenti

banda
lecce
mistero
amico
mercato

Ultimi video

01:26
Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

00:30
30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

00:28
Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

02:27
La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

00:17
Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

00:46
È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

00:38
Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

00:39
Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

00:49
Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

00:29
Alajbegovic-Juve: le cifre definitive dell'affare dell'estate

Alajbegovic-Juve: le cifre definitive dell'affare dell'estate

01:46
Napoli, caccia al colpo

Napoli, caccia al colpo

01:00
Il parere di Tacchinardi

Juve, Tacchinardi: "Kolo Muani e Alajbegovic bene, ma non..."

02:07
Juve, doppio colpo

La Juve stappa il mercato: Kolo Muani e Alajbegovic

00:18
13 MCH STONES AL CONI 30/7 MCH

Visite mediche ok, Stones entra al Coni per l'idoneità sportiva

00:19
MCH STONES USCITA LINATE 29/7 MCH

Inter, è arrivato Stones: le prime parole del difensore inglese

01:26
Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

I più visti di Lecce

Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

La testata a Henry costa cara a D'Aversa: esonerato. Accordo vicino con Gotti

Sticchi Damiani e Corvino spiegano l'esonero di Gotti: "Valutazione tecnica, persa identità"

Lecce, ufficiale Umtiti: il francese atteso in città per visite e firma

Banda (Lecce)

Banda-Lecce, è scontro totale. L'amico: "Non sa leggere l'italiano, se ne stanno approfittando"

Manchester United, è fatta per Dorgu: maxi-incasso per il Lecce. Sfuma l'ipotesi Napoli

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:48
Venezia, si avvicina il difensore Redouane Halhal
12:18
Roma, sfuma anche Abde. L'agente: "Rimane in Spagna"
12:06
Bournemouth: in arrivo Antonio Silva
11:36
Torino, ufficiale l'acquisto di Fitz-Jim dall'Ajax
11:35
Inter, muro per Kamate: no alle offerte di Atletico Madrid e Palermo