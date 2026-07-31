Banda, l'amico spiega: "Non sa leggere l'italiano, il Lecce ne ha approfittato"

A far luce sulla posizione del calciatore ci ha pensato la testata zambiana BolaNews, che ha raccolto le dichiarazioni di un amico intimo di Banda: "Lameck non è contento di come il Lecce si è comportato con lui. Ha fatto tanti sforzi per il club, ma il suo contratto non è stato gestito nel modo giusto. Nessuno gli ha comunicato che l'accordo con il Lecce sarebbe stato prolungato fino al 2027, gli hanno fatto firmare un pezzo di carta in italiano senza spiegargli cosa ci fosse scritto. Si stanno approfittando della sua incapacità di leggere la lingua italiana e non gli hanno pagato lo stipendio per un mese. Lameck merita un trattamento migliore."