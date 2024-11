Il Lecce ha scelto Marco Giampaolo: il tecnico ex Milan torna in A dopo oltre 2 anni

Toccherà a Marco Giampaolo provare a risollevare le sorti del Lecce, attualmente al terzultimo posto in classifica in Serie A. Il club salentino, che sabato aveva sollevato dall'incarico Gotti dopo il deludente pareggio interno con l'Empoli (1-1), ha scelto il tecnico dalle origini abruzzesi: per lui contratto fino al 30 giugno del 2025 con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Il 57enne non si vede nel campionato italiano dalla stagione 2022/23 alla guida della Sampdoria, quando venne esonerato il 2 ottobre (a seguito del ko col Monza). Al termine del campionato i blucerchiati non riuscirono a salvarsi, retrocedendo in Serie B con Stankovic in panchina.