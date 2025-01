Marcelo ha voglia di Serie A: il 36enne brasiliano si è proposto al Lecce

Dopo la burrascosa rescissione del contratto con il Fluminense lo scorso novembre, Marcelo ha voglia di tornare in Europa e si sarebbe offerto a diverse squadre di Serie A, tra cui il Lecce. La dirigenza pugliese è alla ricerca di un giocatore capace di giocare sulla fascia (meglio su entrambe e non è questo il caso) e ci sarebbe stato un primo sondaggio con l'entourage del 36enne terzino sinistro brasiliano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’operazione è complicata e al momento non si è andati oltre un semplice scambio di informazioni, lasciando comunque spazio all’apertura di una potenziale trattativa in futuro.