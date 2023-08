Udinese, possibile rilancio della Lazio per Samardzic. E la Juve...

ALLA PORTA

Il serbo resta alla porta in casa friulana: i Pozzo preferirebbero cederlo in Italia

© Getty Images È dovuto ritornare a Udine con i friulani infuriati. E resta ancora sul mercato: entro l'1 settembre è destinato a salutare. Parliamo di Lazar Samardzic, per il quale l'approdo all'Inter sembrava cosa fatta. Poi le carte in tavola cambiate dall'entourage del serbo hanno fatto saltare il banco. Un vero e proprio caso che ha fatto parlare discutere: adesso altri club italiani si sono mossi per cercare di portarlo a casa, con la stessa famiglia Pozzo che preferirebbe cederlo nel Bel paese. Tra gli interessati Juve e Lazio: quest'ultima che si era già mossa nelle scorse settimane.

Se per la Vecchia Signora si tratta prevalentemente di voci, per i biancocelesti il discorso è differente: qualcosa di concreto c'è, ma prima Lotito, riferisce il Corriere dello Sport, deve disfarsi di Marcos Antonio e Basic, con quest'ultimo che interessa proprio all'Udinese. La Lazio potrebbe optare per un rilancio sul serbo (magari inserendo pure il cartellino del croato), anche se la pista resta tutt'altro che facile: per questo i capitolini stanno valutando anche i profili dell'olandese Wieffer oltre che del francese Guendouzi, rispettivamente in forza con Feyenoord e Marsiglia. Si tratterebbe comunque di un ulteriore rinforzo in un centrocampo già innervato dagli innesti di Kamada e Rovella.