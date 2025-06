Lazio, Fabiani rassicura Sarri: "Ripartire dai migliori, i big non sono sul mercato"

Il primo messaggio, però, è per i nerazzurri, accostati a Rovella in caso di addio a Calhanoglu: "Ha una clausola rescissoria. Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerta importanti". Poi tocca ai freschi campioni d'Italia, con Conte che vorrebbe Zaccagni: "So che piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarci di lui".