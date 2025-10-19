Serie A, Atalanta-Lazio 0-0: Juric e Sarri non si fanno male

LE STATISTICHE

L’Atalanta (2V, 5N) è una delle due uniche squadre ancora imbattute in questa stagione nei cinque principali campionati europei, assieme al Bayern Monaco.

L’Atalanta (2V, 5N) è rimasta imbattuta in ciascuna delle prime sette partite giocate in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 2000/01 (4V, 3N) e il 2022/23 (5V, 2N).

L’Atalanta ha pareggiato cinque delle prime sette partite disputate in Serie A e non ne ha mai registrati di più a questo punto di un singolo massimo campionato (cinque anche nel 1977/78).

La Lazio ha raccolto otto punti dopo le prime sette gare disputate in questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria solamente in due occasioni ne ha collezionati meno a questo punto di un singolo torneo di Serie A (sette sia nel 2023/24 che nel 2007/08).

Solamente il Celta Vigo (sette) ha pareggiato più partite dell’Atalanta (cinque su sette totali) in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

La Lazio ha concluso senza segnare quattro delle sette partite affrontate in questa Serie A: i biancocelesti non terminavano a secco di reti così tanti incontri nei primi sette match disputati in un singolo massimo torneo dal 2001/02 (cinque in quel caso) e, più in generale, solamente nello stesso 2001/02 (cinque) e nel 1993/94 (cinque) erano rimasti a secco di reti in più incontri a questo punto della competizione.

La Lazio non ha segnato alcun gol in cinque delle sue ultime otto partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 44 sfide affrontate nel massimo torneo.

L’Atalanta ha pareggiato tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo dicembre 2024-gennaio 2025 (contro la stessa Lazio, Udinese e Juventus in quel caso).

L’Atalanta ha terminato un match di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso aprile, uno 0-1 proprio contro la Lazio, interrompendo una striscia di 13 incontri consecutivi con almeno una rete realizzata nel massimo torneo.

Atalanta e Lazio hanno pareggiato 0-0 in Serie A alla New Balance Arena per la prima volta dal febbraio 2007, quando sulle panchine delle due squadre sedevano Stefano Colantuono e Delio Rossi.