Lazio, oggi scadono le clausole di Rovella e Guendouzi: Sarri ripartirà da loro

Vista l’assenza di offerte nelle ultime ore, la Lazio ha già la certezza di poter contare su Rovella e Guendouzi anche per la prossima stagione. Se per il francese non ci sono stati grandi interessamenti, sull’ex Monza e Juventus c’è stato più di un sondaggio dell’Inter quando i nerazzurri temevano di perdere Calhanoglu. La Lazio è stata chiara, Rovella poteva partire solo per i 50 milioni di euro della clausola rescissoria senza alcuno sconto. L’Inter era pronta a spingersi fino ai 40 milioni, provando anche a inserire Asllani come contropartita tecnica. Il “no” della Lazio è stato irremovibile, aiutato anche dalla volontà di Rovella che è ben felice di restare a Roma agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è pronto a costruire il suo centrocampo intorno a Rovella e Guendouzi, dopo averli voluti fortemente nell’estate del 2023 per il ritorno della Lazio in Chmpions League. I biancocelesti si ritrovano in una situazione ben diversa rispetto a quella di due anni fa, Sarri ritrova la Lazio senza Europa e con il mercato bloccato dovrà provare a valorizzare la sua rosa. A cominciare da Rovella e Guendouzi, i perni del centrocampo biancoceleste anche per la prossima stagione.