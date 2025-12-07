Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, Sarri risponde a Lotito: "La squadra va rinforzata, non basta non indebolirla"

07 Dic 2025 - 21:18

"La partita è stata fatta bene, li abbiamo messi in grande difficoltà. Il rammarico del gol preso è perché ci sono stati errori in serie, ci dispiace perché non abbiamo concesso tantissimo e abbiamo creato tanto. E' stata una partita da squadra in grande crescita, ma dopo una partita così il rammarico è di non averla vinta. Espulsione Gila esagerata? L'arbitro un po' permaloso lo è stato. Non c'è stata un'offesa personale, solitamente l'arbitro in queste occasioni si gira e fa finta di niente". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Bologna. L'allenatore rispondendo alle parole del presidente Lotito che aveva parlato della volontà di non indebolire la Lazio a gennaio sottolinea come "non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata. Deve arrivare solo gente che ci migliora". Infine un pensiero su Castellanos: "Nervoso? Probabilmente perché non è al massimo della condizione, è voglioso di stare bene. A noi ci basterebbe fare qualche gol in più, chi lo fa non ci interessa più di tanto. C'è da essere più cattivi in zona gol", conclude.

