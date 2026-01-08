Lazio, è fatta per Kenneth Taylor dell'Ajax: ecco la mossa per il dopo Guendouzi

Il centrocampista 23enne dell'Ajax prende il posto di Guendouzi, partito in direzione Fenerbache
La Lazio non sta a guardare dopo le cessioni ed è pronta a intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Se in attacco la soluzione per l'addio del Taty Castellanos (in direzione West Ham) è nell'imminente arrivo di Petar Ratkov dal Salisburgo, a centrocampo è tutto fatto per l'arrivo di Kenneth Taylor dell'Ajax, come annunciato anche da Lotito dopo la gara con la Fiorentina.
Taylor, 23 anni, olandese, era il primo nome sul taccuino del direttore sportivo dei biancocelesti, Angelo Fabiani, per sostituire Mattéo Guendouzi. Il centrocampista dell'Ajax, cresciuto nel settore giovanile della squadra di Amsterdam, si trasferirà a Roma per una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni di euro. Inoltre, Taylor ha già ricevuto il via libera per viaggiare verso l'Italia e sostenere le visite mediche.
Qualità in mezzo al campo, forza negli inserimenti e anche tanti gol in canna per il nuovo acquisto: addirittura 9 nella stagione scorsa di Eredivisie, sfuggita all'ultimo, in favore del Psv, con la squadra guidata allora dall'italiano Farioli. Due reti e quattro assist in questo inizio di stagione per Taylor, abituato a giocare nel ruolo di mezz'ala e con buone capacità in fase di possesso, proprio come richiede Sarri. Per il classe 2002, 24 gol nelle ultime tre stagioni e mezza, sarebbe la prima esperienza lontano dall'Olanda.