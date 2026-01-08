Lazio, è fatta per Kenneth Taylor dell'Ajax: ecco la mossa per il dopo Guendouzi

Qualità in mezzo al campo, forza negli inserimenti e anche tanti gol in canna per il nuovo acquisto: addirittura 9 nella stagione scorsa di Eredivisie, sfuggita all'ultimo, in favore del Psv, con la squadra guidata allora dall'italiano Farioli. Due reti e quattro assist in questo inizio di stagione per Taylor, abituato a giocare nel ruolo di mezz'ala e con buone capacità in fase di possesso, proprio come richiede Sarri. Per il classe 2002, 24 gol nelle ultime tre stagioni e mezza, sarebbe la prima esperienza lontano dall'Olanda.