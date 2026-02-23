Torino: accordo con D'Aversa, sostituirà Baroni in panchina

Roberto D'Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico ha messo nero su bianco l'accordo con il club del presidente Urbano Cairo e in serata è atteso nella città della Mole. Il contratto firmato da D'Aversa sarà valido fino al termine di questa stagione con l'obiettivo di portare la squadra alla salvezza. Nella giornata di martedì, il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento al Filadelfia mentre l'esordio è fissato per domenica alle 18 contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino.