Torino: accordo con D'Aversa, sostituirà Baroni in panchina

23 Feb 2026 - 16:24

Roberto D'Aversa sarà il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico ha messo nero su bianco l'accordo con il club del presidente Urbano Cairo e in serata è atteso nella città della Mole. Il contratto firmato da D'Aversa sarà valido fino al termine di questa stagione con l'obiettivo di portare la squadra alla salvezza. Nella giornata di martedì, il nuovo tecnico dirigerà il primo allenamento al Filadelfia mentre l'esordio è fissato per domenica alle 18 contro la Lazio allo stadio Olimpico Grande Torino.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Di Gregorio sbaglia ancora, la Juve si guarda intorno. Pole Vicario, alternativa Carnesecchi e non solo: la (lunga) lista per l'estate

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:13
Torino: ufficiale D'Aversa nuovo allenatore
18:01
Torino: ufficiale l'esonero di Baroni
16:38
Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius fino al 2030
16:24
Torino: accordo con D'Aversa, sostituirà Baroni in panchina
15:27
Dybala-Boca Juniors, si fa sul serio