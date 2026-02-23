Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius fino al 2030

Arrivano importanti novità sul futuro di Vinicius Jr al Real Madrid. Secondo quanto riportato da SPORT, dopo la separazione da Xabi Alonso i rapporti tra club e calciatore sarebbero migliorati notevolmente e le trattative per il rinnovo procedono spedite. Il brasiliano ha un contratto fino a giugno 2027 e i Blancos sarebbero pronti a proporgli un prolungamento di altri tre anni. L'ingaggio dovrebbe rimanere invariato, mentre aumenteranno i bonus facilmente raggiungibili legati alle prestazioni.