Lotito al veleno su Raspadori: "Non è Maradona. Mercato? Decido io chi deve arrivare"

La società ha salutato due pedine importanti nel corso di questa sessione invernale, con Castellanos ceduto al West Ham e Guendouzi al Fenerbahçe. Come sostituti, sono arrivati Ratkov dal Salisburgo e Taylor dall'Ajax. Tra gli obiettivi c'era anche Giacomo Raspadori, ormai promesso sposo ai rivali della Roma. Lotito ha voluto dire la sua sulla trattativa: "Raspadori è stato contattato, ma ha rifiutato. Non è Maradona, ha sempre giocato poco e vedremo se sarà meglio il nostro attaccante o lui".