Lazio: Sarri vuole Loftus Cheek per il centrocampo

L'abbraccio prima della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio e ora la richiesta a Lotito sul mercato. Maurizio Sarri ha fatto il nome di Loftus Cheek per rinforzare il centrocampo: lo ha allenato al Chelsea, lo rivorrebbe nella sua seconda avventura in biancoceleste. Finora l'inglese ha trovato poco spazio nel Milan di Allegri - con 478 minuti disputati in campionato e 237 in Coppa Italia - e la dirigenza rossonera potrebbe sacrificarlo per poi fare operazioni in entrata. Dal canto suo il giocatore ha voglia di Mondiale e la convocazione da parte del ct Tuchel passa anche da un maggior impiego nel club di appartenenza. La strada della Lazio verso Loftus-Cheek sarebbe comunque tutta in salita, a cominciare dall'ingaggio: l'inglese potrebbe arrivare soltanto dopo una cessione eccellente, come quella di Guendouzi, che, secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', Sarri sarebbe disposto anche a sacrificare. Sull'ex Arsenal e Marsiglia, che guadagna 2,2 milioni, è forte l’interessamento del Sunderland di Le Bris, tecnico che ha incrociato il francese al Lorient. La Lazio deve vedersela poi con la concorrenza: su Loftus Cheek ci sono anche squadre di Premier e di Bundesliga.