Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
LAZIO

Lazio: Sarri vuole Loftus Cheek per il centrocampo

Ingaggio e concorrenza gli ostacoli per arrivare all'inglese, che i rossoneri potrebbero anche sacrificare

di Redazione
12 Dic 2025 - 09:31
© Getty Images

© Getty Images

L'abbraccio prima della sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio e ora la richiesta a Lotito sul mercato. Maurizio Sarri ha fatto il nome di Loftus Cheek per rinforzare il centrocampo: lo ha allenato al Chelsea, lo rivorrebbe nella sua seconda avventura in biancoceleste. Finora l'inglese ha trovato poco spazio nel Milan di Allegri - con 478 minuti disputati in campionato e 237 in Coppa Italia - e la dirigenza rossonera potrebbe sacrificarlo per poi fare operazioni in entrata. Dal canto suo il giocatore ha voglia di Mondiale e la convocazione da parte del ct Tuchel passa anche da un maggior impiego nel club di appartenenza. La strada della Lazio verso Loftus-Cheek sarebbe comunque tutta in salita, a cominciare dall'ingaggio: l'inglese potrebbe arrivare soltanto dopo una cessione eccellente, come quella di Guendouzi, che, secondo quanto riportato da 'Il Messaggero', Sarri sarebbe disposto anche a sacrificare. Sull'ex Arsenal e Marsiglia, che guadagna 2,2 milioni, è forte l’interessamento del Sunderland di Le Bris, tecnico che ha incrociato il francese al Lorient. La Lazio deve vedersela poi con la concorrenza: su Loftus Cheek ci sono anche squadre di Premier e di Bundesliga.

Leggi anche

Lotito: "A gennaio non ci indeboliremo, non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre"

lazio
loftus cheek

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Lazio

Sarri guarda in casa Milan: ha chiesto Loftus Cheek per rafforzare il centrocampo

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Tudor sbarcato a Roma: inizia ufficialmente l'avventura con la Lazio

Valentín Castellanos - Lazio

Lazio, no “obbligato” a 30 milioni per Castellanos. A gennaio Insigne e il rinnovo di Romagnoli

Caos Kostic, l'Eintracht non cede | Tare: "Sono sorpreso"

Lotito: "Io ho Tudor e me lo tengo. Kamada voleva ricattarci"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari
11:06
Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra
Lorenzo Lucca
10:06
Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto
09:37
Inter, Lautaro Martinez: "Non ho un solo motivo per andarmene"
23:33
Fiorentina, idea Coppola per la difesa
22:16
Torino, Cairo: "Il mercato non ha dato i frutti sperati, voglio giovane di potenziale"