Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra

La questione Salah continua a tenere banco in casa Liverpool. Nonostante il club inglese faccia filtrare l'intenzione di trattenere l'egiziano a gennaio, la frattura tra il giocatore e l'ambiente sembra profonda. L'ex Roma, che chiede di giocare ed essere protagonista, sogna un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la piena fiducia all'allenatore Arne Slot.