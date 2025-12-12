Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra

12 Dic 2025 - 11:06
7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari © Getty Images

7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari © Getty Images

La questione Salah continua a tenere banco in casa Liverpool. Nonostante il club inglese faccia filtrare l'intenzione di trattenere l'egiziano a gennaio, la frattura tra il giocatore e l'ambiente sembra profonda. L'ex Roma, che chiede di giocare ed essere protagonista, sogna un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la piena fiducia all'allenatore Arne Slot.

Per lasciar partire l'attaccante, il Liverpool ha fissato il prezzo del cartellino: la richiesta si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Due le piste calde per il futuro del 33enne secondo il Corriere dello Sport:

  • Arabia Saudita: i club della Saudi League, tra cui l'Al-Nassr, sono tornati alla carica dopo il corteggiamento della scorsa stagione. Per loro l'acquisto avrebbe un enorme valore di marketing. L'offerta al giocatore sarebbe di circa 20 milioni di euro a stagione.
  • Galatasaray: il club turco ha riallacciato i contatti con l'agente di Salah. Da Istanbul sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio da 15 milioni di euro annui.

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari
11:06
Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra
Lorenzo Lucca
10:06
Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto
09:37
Inter, Lautaro Martinez: "Non ho un solo motivo per andarmene"
23:33
Fiorentina, idea Coppola per la difesa
22:16
Torino, Cairo: "Il mercato non ha dato i frutti sperati, voglio giovane di potenziale"