Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra

7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari © Getty Images
La questione Salah continua a tenere banco in casa Liverpool. Nonostante il club inglese faccia filtrare l'intenzione di trattenere l'egiziano a gennaio, la frattura tra il giocatore e l'ambiente sembra profonda. L'ex Roma, che chiede di giocare ed essere protagonista, sogna un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la piena fiducia all'allenatore Arne Slot.
Per lasciar partire l'attaccante, il Liverpool ha fissato il prezzo del cartellino: la richiesta si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Due le piste calde per il futuro del 33enne secondo il Corriere dello Sport: