Mercato

Torino, Cairo: "Il mercato non ha dato i frutti sperati, voglio giovane di potenziale"

11 Dic 2025 - 22:16

Urbano Cairo è tornato sul mercato estivo del Torino. "La campagna acquisti, ad oggi, non ha dato i frutti sperati. Ma non vuol dire che questi giocatori non possano darti risultati e fare buone partite. Alcuni hanno avuto infortuni, poi ti aspetti di più perché hai anche speso. Mi aspetto che tirino fuori il potenziale e che ci diano buoni risultati", ha detto il presidente granata. E ancora: "Memore di quei nove anni e mezzo, da Petrachi mi aspetto giocatori giovani da formare con potenziale. Serve quell'occhio che ti consenta di individuare giocatori con potenziale. Poi che con mister Baroni abbia un rapporto in simbiosi e di collaborazione e sintonia. E poi che trasmetta alla squadra carica e voglia".

